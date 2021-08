Comenzaron los oficiales de bochas de la temporada 2021 de parejas

18 agosto, 2021 Leido: 15

Comenzó el torneo oficial de bochas por parejas de primera división con la participación de 7 equipos que jugaran todos contra todos a dos ruedas.

En la primera fecha ganaron Huracán A, Oriente y Sociedad española A quedo libre Estudiantes.

En cancha de Huracán se enfrentaron los dos equipos del globo con el triunfo del A sobre el B, 15 a 5

Sociedad Española A venció al equipo B, 15 a 13

Club de pelota perdió de local ante Oriente, 15 a 14

La segunda fecha a jugarse el Jueves Oriente recibe a Sociedad Española A , Sociedad Española B espera por Huracán A y Huracán B se mide con Estudiantes libre Club de Pelota

Hoy se juega la primera fecha de Veteranos con 8 equipos:

Primera fecha: Echegoyen B vs. Echegoyen A, Oriente vs. Claromecó, Club de Pelota vs. Huracán y Sociedad Española A vs. Sociedad española B

