Comenzaron los torneos de todas las categorías de bochas

Dio comienzo el torneo de bochas por parejas de tercera categoría, con la participación de ocho equipos que jugarán todos contra todos en dos ruedas.



Club de Pelota B perdió de local con Club de Pelota A 15 a 12 , Echegoyen venció a Huracán 15 a 1, Oriente derrotó a Claromecó 15 a 11 y Sociedad Española A perdió con Sociedad Española B 15 a 6.

La próxima fecha de tercera será el miércoles 25, donde jugaran Echegoyen vs Club de Pelota B, Huracán vs Sociedad española A, Sociedad Española B vs Oriente y, por último, Claromecó vs Club de Pelota A.

