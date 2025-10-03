Comenzó con un llamado del Centro de Salud y lo terminaron hackeando

3 octubre, 2025 0

Ignacio Omar Jaime se acercó a los estudios de LU 24 para comentar que intentaron estafar a familiares suyos con su número de teléfono.

Todo esto ocurrió este viernes, cuando desde el Centro de Salud Municipal lo llamaron para un turno por una vacuna e inmediatamente un numero con característica numérica de Buenos Aires, se contactó con él y le hackearon el teléfono.

Con su número y a su nombre, intentaron pedirle plata a su hermano, cuñada y sobrino con cifras de entre 20.000 y 36.000 pesos.

A raíz de ello, Jaime, expresó su preocupación y dejo en claro, para todos los que lo conocen y tienen su número, que él no anda pidiendo plata. También dejó su numero de teléfono: 2983-358424, para que no atiendan y caigan en la trampa.

Para finalizar, avisó a toda la comunidad de que traten de no atender ese tipo de números extraños para no pasar sobresaltos.

Volver