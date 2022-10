Comenzó el 18º Encuentro Indígena

28 octubre, 2022

Este viernes se llevó a cabo el acto inaugural del 18º Encuentro Indígena de Tres Arroyos en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con la presencia del intendente Carlos Sánchez, el presidente del Concejo Deliberante Martín Garate, concejales, funcionarios, autoridades educativas, dirigentes de comunidades originarias y escuelas.

El mismo fue destacado de interés cultural municipal por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.

En nombre de la asociación Encuentro Indígena, su presidente Diego Slagter dijo: “estamos muy emocionados, sabemos que este fin de semana va a ser de reparación, sabemos que hay mucho trabajo por delante, sabemos que para cambiar un paradigma hay que trabajar mucho, a veces hay que discutir, a veces sentarse y pensar, para poder transformar las realidades en cada uno de los territorios”.

“Sabemos y conocemos la violencia sistemática que los estados han generado para con los pueblos indígenas y somos parte del recorrido de ese acompañamiento a los pueblos indígenas para que eso deje de suceder”, agregó.

“Agradezco a las escuelas que han trabajado mucho durante todo el año, también reflexionando en las aulas sobre esto, es un aporte central y esencial, cuando los peques en las aulas empiezan a pensar el mundo de otra manera, el mundo efectivamente cambia”, concluyó.

Luego, Martín Garate como presidente del HCD, expresó: “Me pone muy contento y muy orgulloso de que el puntapié inicial del encuentro sea acá en el Concejo Deliberante. Nosotros también desde la ordenanza seguimos acompañando la restitución de los restos”.

Finalmente, sostuvo que “espero que este fin de semana nos acompañe el tiempo y que se puedan realizar todas las actividades y, por último, decirles que esta casa, que es de todos, está cuando salgan otras inquietudes, otros deseos, otros proyectos de Encuentro Indígena, vamos a estar acompañándolos y trabajando en forma conjunta”.

Después, el intendente Carlos Sánchez hizo uso de la palabra y manifestó que “como intendente y como ciudadano me siento orgulloso del trabajo de la asociación en estos 18 años”.

“Hemos tratado de colaborar, pero no solamente por sumar un granito de arena, si no además por la convicción que tenemos de que no podemos negar nuestra historia, no podemos negar lo que es nuestro, no podemos negar nuestra tierra que es de todos y tendrá que seguir siendo de todos. Reconocer, estudiar y analizar todo lo que ha pasado en nuestra tierra creo que es una obligación de todos, más allá de los colores políticos, acá no tiene que haber colores políticos”, añadió.

“Agradezco el trabajo del Concejo Deliberante con la Asociación por la Ordenanza para el cambio del nombre del sitio, creo que es una muy buena idea y una buena participación en todo este trabajo y también con la restitución de los restos”.

“Estoy orgulloso de lo que están haciendo, de gente de nuestro distrito, de nuestras tierras, nuestros hijos estén considerando esta historia de los primeros habitantes de estas tierras”, finalizó.

Posteriormente, los diferentes establecimientos educativos presentes, contaron cómo realizaron la muestra estática y dinámica que expusieron en dicho acto.

Participaron: la Escuela de Estética Nº 2; EPA en sus distintas sedes barriales; Escuela Primaria Nº 20; Escuela Media Nº 2 turnos mañana y noche; Instituto Nº 167; y Escuela Nº 48.

