Comenzó el 5º Encuentro de Aeromodelismo (Videos)

17 abril, 2021 Leido: 21

Daniel Díaz, referente de la Agrupación de Aeromodelismo Concorde, informó que la realización de su 5º encuentro es un éxito pese al mal clima. “Estamos muy contentos, aunque hoy el día está un poco más nublado, el último evento alcanzamos a juntar 65 o 70 aviones. En este no podemos saber mucho, porque suspendimos dos veces la fecha y la gente tiene otros compromisos”, dijo.



En cuanto a los espacios físicos de las instalaciones, consideró que “es una lástima, porque hay un buen espacio y la gente se puede acomodar bien. Desde el año 95 estoy en esto y solo he cosechado cosas buenas”.

Díaz, aseguró que no es necesario realizar una gran inversión para comenzar con la pasión por el Aeromodelismo sino que “podes arrancar con un motorcito glow, un 25 de 1.2 metros y con cuatro comandos, no necesitas más. Hoy en dia, si armas con un eléctrico puede ser que te cuesten muy caras las baterías”.

El evento se está desarrollando en el predio de Av. Belgrano 2900, continuará durante todo el día de hoy y mañana, con entrada libre y gratuita.

