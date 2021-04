Comenzó el Encuentro de Artistas Plásticos del Mulazzi en el marco del 137° aniversario de la ciudad

La Dirección Municipal de Cultura y Educación y el Museo Municipal José A. Mulazzi organizó en el marco del mes aniversario del distrito de Tres Arroyos, un Encuentro de Artistas Plásticos que consta de dos jornadas. La primera de ellas, comenzó hoy a las 9 de la mañana y LU24 dialogó con Sonia Finocchio, la encargada del Museo Mulazzi, para explicar de qué trata el encuentro.



La mañana de hoy comenzó con la acreditación de los artistas participantes en el Museo, a quienes se les entregó un desayuno de bienvenida, con los distanciamientos y protocolos adecuados. Así lo indicó Sonia Finocchio: “es un encuentro de artistas plásticos para realizar paisajes, lugares, edificios, o personajes de Tres Arroyos, actuales o no, haciendo una jornada ya sea al aire libre, o en este espacio, siempre teniendo en cuenta que aquí no pueden estar más de 10 personas”. Y detalló además, sobre lo programado para el día de hoy “hay gente que decidió hacerlo en el exterior y 3 o 4 que decidieron trabajar su obra en el museo” por lo que “a las 10 de la mañana ya empiezan a trabajar, con distintas opciones y cada uno empezara su trabajo en el lugar que se decidió”.

La propuesta de éste Encuentro de Artistas en el marco del 137° aniversario de la ciudad, “fue una propuesta que surgió del Museo Mulazzi, lo hablamos con la Dirección de Cultura que se sumó a la idea” dijo la encargada del Museo y agregó que “es un aporte del museo al aniversario de Tres Arroyos”.

Continuando con los detalles de la jornada de hoy, Finocchio expresó que “al mediodía se hará una recorrida fotográfica, y se les entregaran viandas para que sigan trabajando. Lo pueden hacer hasta las 16 horas que deberán entregar las obras, y quedaran aquí hasta el dia sábado que se inaugurará la muestra que surgió de todas esas obras”.

En cuanto a la segunda jornada, será el sábado 24 de abril, día en que en adhesión a los festejos por el aniversario de Tres Arroyos, a las 18 horas en instalaciones del Museo se inaugurará la muestra alusiva con las obras realizadas por los artistas en la jornada del día de hoy, y se entregarán certificados y se sortearán kits artísticos entre los participantes. En ese sentido, Finocchio advirtió que “este evento no tiene premiación, se mostraran las obras en el museo”.

La muestra permanecerá en exhibición el día 24 de abril de 18 a 21 horas, y el domingo 25 de 16 a 20 horas. Para finalizar, la encargada del Museo destacó que “es una propuesta sumamente interesante para que se sumen y Tres Arroyos se lo merece”.

