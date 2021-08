Comenzó el Oficial de hockey sobre césped

24 agosto, 2021 Leido: 7

Este sábado empezó el torneo Oficial de hockey sobre césped femenino. En cancha de Cazadores , el local recibió a Huracán, mientras que en la flamante cancha de césped sintético municipal, ubicada en Lisandro de la Torre y Santiago del Estero, el TARHC recibió a Náutico de Necochea.

Los resultados fueron:

7ª: Cazadores 7 vs Huracán 0 / TARHC 1 vs. Náutico 3.

6ª: Cazadores 0 vs Huracán 4/ TARHC 3 vs Náutico 1.

5ª: Cazadores 2 vs Huracán 2/ TARHC 5 vs Náutico 0.

1ª: Cazadores 7 vs Huracán 0.

Posiciones

7ª: Cazadores y Náutico 3 puntos, TARHC y Huracán 0.

6ª: Huracán y TARHC 3 puntos, Náutico y Cazadores 0.

5ª: TARHC 3 puntos, Huracán y Cazadores 1, Náutico 0.

1ª: Cazadores 3 puntos, Náutico y Huracán 0.

