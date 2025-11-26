Comenzó el Programa de Playas Limpias y el Servicio de Guardavidas

26 noviembre, 2025

La Municipalidad informa que ya se puso en marcha el Programa de Playas Limpias en las playas del distrito.

Como cada año, una cuadrilla especializada intensifica las tareas de limpieza y mantenimiento, reforzando el trabajo que se sostiene durante todo el año, ante el incremento de visitantes que se espera para la próxima temporada.

Además, ya se encuentra activo el Servicio de Guardavidas, garantizando mayor seguridad y un mejor acompañamiento para quienes disfrutan de nuestras playas. El objetivo es ofrecer un espacio cuidado, ordenado y seguro tanto para los vecinos como para los turistas que nos eligen.

“Desde el municipio seguimos trabajando para recibir la temporada con todo en condiciones y para que cada persona que visite nuestras costas viva una experiencia agradable y segura”, indican desde la comuna.

