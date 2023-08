Comenzó “Érase una vez…”, la feria del libro juvenil del Colegio Holandés (video)

9 agosto, 2023

En la mañana de este miércoles, dio comienzo “Érase una vez…” la feria del libro juvenil del Colegio Holandés que se llevará a cabo hasta el viernes en instalaciones del fanal. Allí, estuvo presente LU 24, que conversó con Mario Méndez uno de los expositores invitados y que es oriundo de Mar del Plata.

En la apertura, la palabra fue tomada por la bibliotecaria de la institución Lisandra Imanoni, que dijo: “se abren las puertas para que todos podamos disfrutar de la lectura, los libros y el acto de leer que nos enriquece, nos abre la cabeza y nos llena también un poco el alma.” Y agregó: “esta es la octava feria del libro que organiza el Colegio Holandés y tenemos la suerte de recibir a otras escuelas. Quiero agradecer a todos los que colaboraron ya sea con la infraestructura, la decoración o también la puesta de libros.”

Luego de esto, la puesta en escena quedó a cargo de los alumnos de primer grado de la entidad que, con el profesor de música Hernán Lupardo, expusieron un cuento sonorizado llamado “Melina va a la escuela”.

Por otro lado, Méndez, en la previa a todo esto, brindó una conversación con los medios presentes y comentó: “llevo casi 30 años haciendo literatura, he escrito para adultos, pero el 99% publicado es juvenil. Las temáticas son variadas porque he trabajado en el género histórico, la novela realista, el policial y no tengo una temática específica en particular.”

Además, y respecto a los cambios sufridos por la literatura en la era digital, remarcó: “no siento que haya ocurrido tanto cambio, en la primaria los chicos leen en papel y en la secundaria los bajan de internet o leen en el celular. Los textos son los mismos.” Finalmente, Méndez también es docente y sobre la influencia de esto, concluyó: “no hubiera escrito nunca literatura infantil sino hubiese sido maestro, gracias a la docencia encontré un público y una forma de escribir que sin dudas antes no la tenía”.

Volver