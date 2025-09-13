Comenzó la 2ª Fiesta del Turismo Rural en Bellocq

Este sábado se realizó el acto protocolar de presentación de la 2º edición de la Fiesta Del Turismo Rural en San Francisco de Bellocq, con la presencia del Intendente Pablo Garate, la directora de Turismo, Carolina Goicochea, funcionarios, concejales, instituciones intermedias y el público que acompañó en buen número esa iniciativa, que tuvo en su primer jornada aspectos vinculados con la organización del Turismo Rural y la inclusión de la localidad de manera más activa al mismo.

Goicoechea: “Estamos plantando una semilla y esperamos ver sus frutos”

La directora Carolina Goicochea inició los discursos ante los presentes y dijo que “el año pasado cuando surgió esta idea de celebrar la fiesta del turismo rural en Bellocq, me vino a la mente el recuerdo donde en el 2006 con el “Plan volver” apareció la idea de promover el desarrollo turístico en nuestra localidad”.

“Creo que es el lugar indicado estamos plantando una semilla y esperaremos el tiempo necesario para ver los frutos, fiestas hay en todos lados, lo que realmente es importante mantenerla en el tiempo dándole un significado de turístico”, aseguró.

“Queremos mejorar la calidad de vida ya que, no solo es una fiesta, también se realizarán jornadas formativas muy enriquecedoras para todos los presentes, de esta manera, trataremos de llevar el nombre de Bellocq a todos los sectores de nuestra población”, detalló.

“Esta es una oportunidad para crecer colectivamente en cada destino de Turismo Rural del Distrito, como: Copetonas, Cascallares, Lin Calel, San Mayol, entre otros. Al igual que nuestras playas con su actividad turística de Sol y Playa, son parte fundamental de dicha idea”

“Debemos trabajar en conjunto con los demás Municipios vecinos haciendo crecer el Turismo Rural para la Región, no solo para que nos visiten, sino que los turistas sepan donde se hace cada fiesta.”

“Me complace comentarles que a fin de mes nos presentamos en la Feria Internacional De Turismo representados por la Bellocquense Eugenia Cardozo”. Y finalmente dijo “debemos acompañar esta iniciativa para hacerla crecer año a año, aumentando el desarrollo en la localidad y el distrito”.

Fabián González: “queremos posicionar a Bellocq como el centro del Turismo Rural en nuestra región”

Por su parte, Fabian González dijo “estamos muy contentos cuando la Municipalidad nos planteó esta idea, para emerger en el Turismo Rural y posicionar a Bellocq como el centro temático de la Región”.

“Por lo que buscamos generar jornadas de intercambio, capacitación, buscando un efecto contagio para nuestra comunidad ya que el Turismo Rural nos da la posibilidad de ascender social y económicamente”

“El Turismo Rural es una actividad vivencial, trataremos de resaltar con nuestra hospitalidad, tranquilidad y ganas de participar ya que en la organización cada entidad local aporta su granito de arena”.

Pablo Garate: “Trabajaremos para empezar a regionalizar la Fiesta del Turismo Rural”

Finalmente, nuestro Intendente Pablo Garate culminó dicho acto con las siguientes palabras y dijo “se me ocurren muchas cosas esto no solo surge desde la Municipalidad, sino que nació gracias al esfuerzo de la comunidad y delegación de Bellocq”

“Esta es la primera vez que la Provincia de Buenos Aires participa en una fiesta Rural de la Región”.

“En particular, con la edición anterior la primera jornada cuenta con una etapa de análisis y reflexión, por mi parte, me llevó como idea la próxima etapa para regionalizarla y amplificarla”, contó.

“Como mencionó Carolina no todo se consigue de una año para el otro, seguiremos luchando con la provincia para completar el trayecto faltante de la Ruta 72, uniendo Lin Calel, Reta y demás pueblos de la zona”, deseó.

“Esta jornada es muy importante para aprender nuevas cosas en referencia a la modalidad y actividad del sector Rural” y es muy beneficio agregar siempre algo nuevo, para esta edición sumamos una carpa para hacerla en un solo predio”, sumó .

“Buscaremos más aprendizajes, ideas y sueños para llevar a cabo en la próxima edición y les agradezco a los trabajadores municipales de Tres Arroyos y Bellocq por su labor, a Marcos Taboada por su gran trabajo y todas las instituciones de San Francisco de Bellocq”, explicó.

El intendente anunció a su vez la presentación, en horas vespertinas “del nuevo camión reciclador para la planta de residuos” .

