Comenzó la colecta de Reyes en la iglesia Nuestra Señora del Carmen

15 diciembre, 2020 Leido: 8

Comenzó la colecta de Reyes en la secretaria de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, con todos los cuidados previstos así como también están recibiendo las cartitas que los chicos les escriban a los Reyes Magos.

“Se nos viene esta fiesta hermosa de tanta ilusión para los chicos y la familia” expresó el Padre Jorge Buckle. “Este año queremos ayudar a los reyes, para que como hace 83 años lleguen a nuestra ciudad” dijo el padre, y destacó el trabajo de toda la comisión de la parroquia para que ésta organización se concrete, por lo que también agradeció a todos los que están participando de este evento.

Comentó también, que este año los reyes irán en un transporte sin detenerse en ningún lugar, considerando el contexto sanitario, para cuidarlos y cuidar a las familias, y próximamente se dará a conocer el circuito que harán por la ciudad. Indicó que los chicos “los podrán ver de lejos, le podrán sacar fotos” pero no detenerse a interactuar con ellos.

En ese sentido, mencionó que “después, los reyes vienen con el objetivo de verlo a Jesús, ahí los chicos no van a poder estar para verlos, pero si podrán verlos virtualmente” a través un facebook especial para la ocasión.

Por otra parte, en una urna se recibirán las cartas y según aseguro el padre Jorge “a los reyes le encanta leer las cartitas de los chicos así que las podrán dejar en el buzón parroquial o en la secretaria”

María Melián, una de las payasas integrante de Detonados y de la Compañía ‘Había una vez que están colaborando con la colecta “que no perdamos el sentido de la fiesta, pero que no nos olvidemos de que nos tenemos que seguir cuidando”.

La colecta empezó muy bien, “la gente está colaborando” indicó María y aunque hoy la colecta termina a las 13 horas, se recibirán colaboraciones siempre en la secretaria o se pude llamar al 423824 para coordinar la entrega.

Volver