Comenzó la Copa Invierno de hockey sobre patines femenino

7 agosto, 2021 Leido: 2

Comenzó a las 13 horas de hoy la Copa Invierno de hockey sobre patines femenino, en la cancha del Sindicato Municipal.

Resultados de la jornada de hoy:

13 hs. Sindicato Municipal A 0 vs Huracán Blanco 0

14 hs. Sindicato municipal B 8 vs Huracán Rojo 0

15 hs. Miramar 1 vs Argentinos Juniors Rojo 0

16 hs. Sudamérica (Entre Ríos) 0 vs Argentinos Juniors Blanco 3

17 hs. Sindicato Municipal A vs Miramar 1

18 hs. Huracán Rojo 0 vs Sudamérica (Entre Ríos) 3

19 hs. Huracán Blanco 0 vs Argentinos Juniors Rojo 2

20 hs. Sindicato municipal B 0 vs Argentinos Juniors Blanco 2

Partidos del día domingo

10 hs. Huracán Blanco vs Miramar

11 hs. Sindicato Municipal A vs Argentinos Juniors Rojo

12 hs. Argentinos Juniors Blanco vs Huracán Rojo

13 hs. Sindicato Municipal B vs Sudamérica (Entre. Ríos).

14:15 hs. 4º zona A vs 4º zona B

15:15 hs. 3º zona A vs 3º zona B

16:15 hs. 2º zona A vs 2º zona B

17:15 hs. 1º Zona A vs 1º zona B final del torneo.

18 hs. Cierre del torneo.

