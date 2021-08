Comenzó la Copa Master Fantinato de hockey sobre patines en el Municipal

En el día de hoy, se dio comienzo a la primera fecha de la Copa Master Fantinato de hockey sobre patines masculino, en el club Municipal desde las 13 horas. El torneo Terminará mañana a las 20:30hs.

Los resultados del día de hoy fueron:

Zona A

Sindicato Municipal 7 vs Casino de Mar del Plata 0

Halcones Galácticos de San Juan 6 vs orientación Juvenil de Avellaneda 4

Sindicato Municipal 3 vs Halcones Galácticos 2

Casino de Mar del Plata 2 vs Orientación Juvenil de Avellaneda 4

Zona B

Huracán 4 vs Comunicaciones 1

Copello de Capital 2 vs Malbec de Mendoza 9

Huracán 9 vs Copello de Capital 1

Comunicaciones 1 vs Malbec de Mendoza 7

