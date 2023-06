Comenzó la Expo Art en el Centro Cultural La Estación

10 junio, 2023

Comenzó la Expo Art en el Centro Cultural La Estación, evento organizado por la Rueda Interna de Rotary Club Tres Arroyos y a beneficio de la ONG Grupo Construyendo. Está previsto un horario para hoy y mañana domingo de 11 a 22 horas.

En la inauguración, María Luján Martínez, presidenta de la Rueda Interna, comentó: “agradezco a todos los expositores por seguir confiando en esta exposición para ayudar a las instituciones, en este caso para Grupo Construyendo. Esperamos tener una jornada completa durante todo este fin de semana y que sean dos días lindos para quien desee venir a visitarnos.”

Graciela Mirmi, de la institución que será beneficiada dijo: “estamos agradecidas de corazón a la Rueda Interna por pensar en nosotras. No es la primera vez que nos brindan su ayuda. Hace ya más de 15 años trabajamos en las temáticas de violencia de género y asesoramos, acompañamos a las mujeres que están sufriendo esto. No hemos dejado de atender, porque la violencia lamentablemente no para.”



