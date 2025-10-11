Comenzó la Fiesta de las Colectividades

11 octubre, 2025 0

Con la apertura de las puertas de El Fanal se inició la primera noche de la Fiesta de las Colectividades, que tendrá su continuidad este domingo.

Se habilitaron los distintos stands de comidas típicas, en el evento que tendrá su continuidad con la presentación de DJ Manorro y Poqueros; cocina en vivo con Mati Cocina y la música de Cumbia Grande.

Para el domingo, desde las 11:00, nuevamente estarán abiertos los puestos gastronómicos, y en horas de la tarde, luego del acto protocolar previsto para las 15:00, se presentarán en el escenario los distintos cuerpos de baile de cada colectividad.

