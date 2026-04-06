Comenzó la inscripción a los talleres gratuitos del Centro Cultural La Estación

6 abril, 2026 0

Con una gran respuesta por parte de la comunidad, comenzaron con muy buen éxito las inscripciones a los talleres gratuitos que se dictarán durante el año en el Centro Cultural La Estación.

La amplia convocatoria refleja el interés de la comunidad por participar en actividades culturales y formativas, consolidando al Centro Cultural La Estación como un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo creativo para toda la comunidad.

Las inscripciones continúan abiertas, por lo que quienes aún deseen sumarse pueden hacerlo acercándose al Centro Cultural La Estación.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 431603 o dirigirse a Av. Ituzaingó 320, en el horario de 8:00 a 21:30 horas.

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