Comenzó la Liga Provincial Master de Hockey Sobre Patines “Roberto Carrín 2019”

El pasado fin de semana y con un gran marco de publico y mas de casi 90 jugadores,se realizo la primer fecha de la Liga Provincial Master de Hockey Sobre Patines en la Ciudad de Bs as, la cual se jugo en el Club Estudiantil Porteño, con una excelente organizacion .

El nivel de los equipos fue muy parejo y se jugaron partidos intensos a lo largo de la fecha .

Los 8 equipos provinciales jugaron 3 partidos cada uno.

Nuestros representantes locales, jugaron en buen nivel .

Huracan de Tres Arroyos formo de la siguiente manera : Stadler Cristian, Fierro Martin,Tapia Javier, Dejean Adrian,Cirone Guillermo,Casternado Horacio,Conedeni Raul,Saje Garcia Adrian y Vasquez Javier.

De los tres partidos jugados gano uno al equipo de AECN de Mar del Plata y empanto los dos restantes contra lo dos buenos equipos de Colegio Cardenal Copello A y B de Buenos Aires .

Nuestro otro equipo local , Sindicato de Trabajadores Municipales integrado por ; Diego Carrin, Luciano Greco,Edgardo Greco, Juan Bucci, Adrian Aguilar, Guillermo Larsen , pedro Dalla Zanna y Lucas Stefanini Dt, se trajo el puntaje ideal ganando los tres partidos de la fecha y quedar como unicos punteros en la tabla general . El primer partido gano contra San Nicolas por 6 a 2 , el segundo contra Colegio Cardenal Copello B gano por 3 a 1 y el tercer partido contra Colegio Cardenal Copello A gano por 2 a 1, todos los partidos fueron muy parejos, donde se destaco gran juego en equipo .

Ahora hay que esperar a la proxima fecha de Liga que sera en la localidad de Mar del Plata el 17 y 18 de Agosto. AVISO LEGAL: Esta información es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario original de este mensaje y por este medio pudo acceder a dicha información se le pide gentilmente que elimine el presente mensaje. La distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida. Esta comunicación es sólo para propósitos de información y no debe ser considerada como una propuesta, aceptación ni como una declaración de voluntad de parte del personal de YPF S.A. La transmisión de mensajes por medio del servicio de mensajería electrónica corporativa no está exenta de errores. Por consiguiente, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. YPF S.A. agradece que cualquier situación y/o comportamiento que pudiera resultar contrario a lo establecido en el Código de Ética y Conducta de YPF S.A. -disponible en www.ypf.com- sea comunicado, incluso anónimamente, mediante la Línea Ética. Teléfono: 0800 – 444 – 7722 | E-mail: lineaeticaypf@ar.pwc.com| Web: www.lineaeticaypf.com – Usuario: YPF – Contraseña: 1922YPFArgentina. LEGAL NOTICE: The contents of this message and any attachments are private and confidential and are intended for the recipient only. If you are not the intended recipient of this message and through this message you had access to this information, please delete it. The distribution or copying of this message is strictly prohibited. This communication is for information purposes only. It shall not be regarded as a proposal, acceptance, contract negotiation, preliminary contract or official statement of will by YPF S.A. and/or its subsidiaries and/or affiliates, and shall not create any precontractual or contractual liability whatsoever with regard to its contents and/or attachments. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. Therefore, we do not represent that this information is complete or accurate. All information is subject to change without prior notice. YPF S.A. would appreciate if any situation and/or behaviour that could be contrary to the provisions of the Code of Ethics and Conduct of YPF S.A. -available at www.ypf.com- could be communicated, even anonymously, through the Ethics Line. Telephone: 0800 – 444 – 7722 | E-mail: lineaeticaypf@ar.pwc.com| Web: www.lineaeticaypf.com – User: YPF – Password: 1922YPFArgentina.