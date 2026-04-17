Comenzó la primera etapa del nuevo paseo de artesanos en Monte Hermoso

17 abril, 2026 0

En el Marco del proyecto de la obra “Feria de Artesanos y Paseo Comercial en Plaza Parque”, el secretario de Planeamiento Urbano, Roberto Pizzato, junto a su par de Mantenimiento y Servicios Públicos de Monte Hermoso, Germán Ariel Siebenhaar, brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron cómo se llevará a cabo la primera etapa de esta obra que contará con casi 90 puestos comerciales.

La apertura estuvo a cargo de Pizzato, donde brindó los detalles de esta primera etapa, y manifestó que “en este momento, estamos con la nivelación y contención para empezar con la construcción y reemplazar todo lo que sea la iluminación, espacio de equipamiento urbano y, sobre todo, la forestación. Ya hemos sacado ciertos árboles debido a su estado y por su gran porte, ya que no pueden estar en una zona urbana, representando un peligro para quienes transiten ese espacio”.

Además, remarcó que previamente mantuvo reuniones con la secretaria de Gestión Urbana, Sandy Puleston, para hacer un análisis general y establecer qué parte de la Plaza Parque general San Martín es más adecuada para plantar nuevas especies acorde al sector y crear un espacio más seguro.

“Los troncos de mayor longitud serán reutilizados de manera responsable, y aquellos de menor porte serán aprovechados para continuar con el armado de futuros enquinchados en la playa, con el fin de detener la erosión de la arena, todo en coordinación con la Secretaría de Gestión Ambiental”, sostuvo el secretario Pizzato.

Por su parte, Siebenhaar agregó que todo está evaluado y que previo al proyecto se hizo un relevamiento de cada una de las especies, remarcando que “ya teníamos varios árboles inclinados y otros enfermos, son árboles dañinos y peligrosos que no son aptos para estar en la plaza”.

Recordemos que este proyecto tiene como eje central un plan integral para la puesta en valor de espacios públicos. Se busca ampliar el circuito céntrico y comercial, además de ser una vidriera que pondrá en el centro de la escena a nuestros artesanos y productores en cada fiesta y evento.

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