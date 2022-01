Comenzó la reunión sobre nocturnidad en Claromecó

Con la presencia de ediles de los tres bloques que componen el Concejo Deliberante, autoridades policiales, municipales y del Ente Descentralizado, comenzó la reunión por la nocturnidad en Claromecó.

En el inicio del encuentro, el delegado Julián Lamberti manifestó su preocupación por la situación de chicos que “se juntan en los médanos, en un 80% son menores de edad, se desplazan por lugares con poca visibilidad, muchos de ellos caminando, y consumiendo alcohol. Los jóvenes nos preguntan dónde pueden divertirse en condiciones seguras, los bolicheros nos consultan cómo podemos trabajar tranquilos, con seguridad jurídica y en el marco de la ley; los padres nos reclaman que haya un lugar donde contener a los chicos, y los vecinos nos plantean que por los ruidos ocasionados por la nocturnidad, no pueden descansar tranquilos. Por eso, entiendo que en Claromecó falta una zona de nocturnidad, que pueda satisfacer todas estas inquietudes, y solicito al Concejo tratamiento urgente de una ordenanza al respecto”.

Participan los concejales vecinalistas Werner Nickel, Victoria Larriestra y Damián Beitía; Paola Salerno, de Todos; Enrique Groenenberg y Carlos Avila de Juntos; el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer; el director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz; Claudio Cuesta, titular de Inspección General; Pablo Romano, referente de la nocturnidad, autoridades policiales y otros vecinos vinculados a la temática. Y el debate tiene como eje los aspectos normativos que rigen en el ámbito del entretenimiento nocturno y cómo, de alguna manera, chocan con las costumbres de los adolescentes.

“La ley provincial 14.050 que regula el funcionamiento de los locales nocturnos prevé varias cuestiones, entre ellas que el acceso es hasta las 2, se cierra 5.30, se puede vender alcohol hasta 4.30, y a esos lugares, después de las 12 de la noche, sólo pueden acceder mayores de 18 años, y está prohibida la coexistencia de mayores y menores. Por eso me pregunto, teniendo en cuenta que el promedio de edad de los jóvenes que eligen los médanos para divertirse es de 16 años, me pregunto si podemos establecer una zona para contener a los chicos, teniendo en cuenta que incumpliría la ley. Esta es la problemática, para que arranquemos a analizar propuestas”, apuntó Lamberti.

En este sentido, Pablo Romano advirtió que “el Municipio no puede oficializar algo ilegal; por eso yo pensaba en la posibilidad de habilitar para menores en la plazoleta frente al Reloj; está bastante lejos de las casas, y la playa está ahí. Se controla con la policía y los inspectores y se ponen límites, porque alguien lo tiene que hacer”. Y Carlos Avila admitió la compleja situación que se da “por leyes que se entrecruzan, pero hay que buscar la forma de cuidar a los chicos ahora y después tendremos un año entero para delinear alguna zona o alguna solución para estos temas. Nuestra obligación es resguardarlos. Por eso, si hay controles y hay policías cerca de esos encuentros, que los chicos los entiendan como quienes los cuidan, y no quienes van a molestarlos”. Al mismo tiempo, advirtió que la zona de la plazoleta podría no resultar del todo adecuada para el fin propuesto, porque en determinadas condiciones climáticas el ruido afectaría a los vecinos.

En tanto, el titular de Inspección General, Claudio Cuesta, aseguró que se están realizando controles vehiculares y de alcoholemia, y se comprometió a reforzarlos. Y Lamberti coincidió en esta cuestión. No obstante, ambos estimaron que no serán suficientes para resolver la problemática.

