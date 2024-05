Comenzó mayo y WhatsApp deja de funcionar en varios modelos de celulares (lista)

2 mayo, 2024

A partir del miércoles 1 de mayo 2024, la aplicación de WhatsApp ha dejado de funcionar en varios celulares, ya que el servicio cambia sus políticas de privacidad para introducir pequeños ajustes. Conocé el listado completo de dispositivos que estarán afectados.

La aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo seguirá funcionando en los celulares que se compraron en los últimos años, pero para los modelos más antiguos hay una mala noticia: ya no podrá utilizarse. De esta manera, quienes quieran usar WhatsApp y tenga un celular que ya no podrá ser usado, deberán pensar en conseguir otro modelo.

Algunas de las marcas afectadas son: iPhone, Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo, Wiko, entre otras. La baja del servicio comenzó a efectivizarse a partir del próximo miércoles 1 de mayo para aquellos dispositivos que tienen el sistemas operativos anterior a Android 5.0 e iOS 12.

En ese sentido, solo podrán seguir con la app quienes tengan Android 5.0 u otras versiones superiores.

Uno por uno, todos los celulares que ya no tendrán WhatsApp en mayo2024

• Samsung Galaxy S3 Mini VE.

• Samsung Galaxy Ace Plus.

• Samsung Galaxy Core.

• Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+.

• Samsung Galaxy Express 2.

• Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE.

• Samsung Galaxy Note 3 N9000.

• Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

• Samsung Galaxy S4 mini I9192 Duos.

• Samsung Galaxy S4 mini I9190.

• Samsung Galaxy S4 mini I9195 LTE.

• Samsung Galaxy S4 zoom.

• Samsung Galaxy S4 Active.

• Samsung Galaxy S4 I9505.

• Samsung Galaxy Mega 6.3.

• Samsung Galaxy S4 I9500.

• Samsung Galaxy S4 Duos I9502.

• Samsung Galaxy Grand Duos.

• Samsung Galaxy Grand.

• Huawei Ascend G525.

• Huawei G629.

• Huawei GX1s.

• Huawei Y625.

• Huawei Y3.

• Huawei Ascend Y550.

• Huawei C199.

• Huawei Honor 3C 4G.

• Huawei Ascend P6 S.

• Huawei Ascend P6.

• Xiaomi Mi2s.

• LG Optimus L.

• LG Optimus 4X HD P880.

• LG Optimus G Pro.

• LG Optimus G.

• Sony Xperia E3.

• Sony Xperia Z1.

• Motorola Moto G.

• Motorola Moto X.

• Lenovo S890.

• Lenovo A6600.

• Lenovo P70.

• Lenovo A858T.

