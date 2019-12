Comerciante ofrece en Facebook carne, para quien no tenga qué compartir en fin de año

30 diciembre, 2019 Leido: 275

Un comerciante de la ciudad, Raúl Cardoso Díaz, divulgó a través de las redes sociales, que quien no tenga carne para compartir en su mesa este fin de año, se acerque a su local de General Mosconi 33, donde se les entregará de manera gratuita.



Raúl, publicó desde su Facebook: “Gente si saben de alguien que este 31 no tenga para compartir con su familia un trozo de carne, háganle saber que si pasan por Mosconi 33, algo les compartiré. Por favor, eso sí; el que tenga, que deje para el que no lo puede comprar”.

El tresarroyense solidario, no quiso brindar declaraciones, pero sí pidió que quien tenga conocimiento de personas mayores que estén en una situación económica complicada, les notifiquen de la iniciativa.

