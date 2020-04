Comerciantes céntricos piden que se tome en cuenta el petitorio entregado al Intendente: “Estamos en una situación terrible”

Antonela Alegro, es propietaria de comercios del rubro indumentaria en el centro de la ciudad y forma parte del grupo de comerciantes que presentaran días pasados a través de la Cámara Económica local, un petitorio al Intendente Carlos Sánchez con la propuesta de una serie de medidas de higiene y seguridad a aplicar, para retomar la atención al público en sus negocios.

Asegura que es factible aplicarlo y que permitiría salir, al menos en parte, de esta angustiosa situación financiera que están atravesando.

“Estamos intentando poner lo mejor de nosotros. Ya cuesta porque hay gente que no tienen redes sociales, no sabe usarlas. Nosotros estamos respetando las medidas y estamos trabajando con delivery, pero no es la manera en la que estamos acostumbrados. La gente quiere probarse, nos exponemos a ir al domicilio y es difícil tener que aceptar esto nosotros que no somos conurbano”, sostuvo a LU 24.

Indicó que a través de la Cámara Económica “elevamos un pedido para que se nos permita un horario restringido con distancia social, atendiendo de a una persona. También nos queremos cuidar”, sostuvo.

Antonela mencionó también que “quedamos con compromisos de alquiler, tasas, créditos, proveedores, empleados y demás y no contamos con ahorros previos. Nadie se solidariza, ni los dueños de los inmuebles y esto es una idea de la unión de comerciantes del centro”, dijo a lo que agregó: “estamos intentando hacer lo que podemos. Si nos aprueban este pedido atenderíamos además de 9 a 13 horas. No queremos ni desocupados, ni informales. Hicimos un pedido formal, pero estamos entre la espada y la pared. Estamos en una situación terrible”, sostuvo.

