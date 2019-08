Comerciantes de Claromecó a favor del Enduro de la Primavera

Se realizó en Claromecó una reunión organizada por la Cámara de Comercio y autoridades locales, con vistas al próximo Enduro a realizarse durante los días 21 y 22 de septiembre, durante el desarrollo de los festejos por la semana de la Primavera.



En la misma se decidió presentar una a carta a los legisladores y al ejecutivo para evitar la anulación del Enduro. Además pidieron que se regulen definitivamente las actividades afines y así poder contar con un marco regulatorio que evite discusiones cotidianas y brinde certezas para saber qué actividades se pueden desarrollar, con qué recaudos y dentro de qué límites.

A continuación la carta:

Quienes suscribimos, todos habitantes de Claromecó; por derecho propio y/o en nombre de las instituciones que representamos, nos vemos en la obligación de emitir este documento, el segundo en menos de un mes del mismo tenor, ahora a causa del Enduro del 21 y 22 de setiembre, a fin de que quede suficiente y definitivamente claro no solo nuestro parecer sino además la política y/o tratamiento que pretendemos se le dé a este tema y a todos los similares. Más agregamos petición concreta a la autoridades municipales y en especial al Concejo Deliberante, exigiéndoles que regulen definitivamente las actividades afines y así podamos contar con un marco regulatorio que nos evite discusiones cotidianas y nos brinde certezas para saber qué actividades se pueden desarrollar, con que recaudos y dentro de que límites. No es posible que este la comunidad discutiendo por más de tres años un mismo tema sin que haya una toma de decisión concreta por parte de las autoridades políticas del partido. La comunidad necesita resolver este diferendo; a tal fin les hacemos saber;

PRIMERO; Ya lo hemos dicho, que somos los primeros interesados en conservar los recursos naturales de que dispone nuestra localidad, que son, en definitiva la razón por que cada turista nos visita. Peticionamos a las autoridades municipales acciones concretas para tener cada día un Claromecó más limpio, más ordenado, con más servicios.-

SEGUNDO; Pretendemos se haga un uso RAZONABLE de los recursos naturales. Nos explicamos, propendemos sean utilizados de modo coherente los caminos, paseos, lagunas, arroyos, médanos u otros, permitiendo llevar adelante en ellos eventos que no generen daños ambientales.

TERCERO; Consideramos que la pista de enduro/motoscross/cuatriccilos denominada ¨el faro¨ está en el lugar perfecto. Infinidad de corredores, público y organizadores nos refieren que es la mejor pista de la Provincia de Buenos Aires, como mínimo, sino la mejor del país. Que esto resulta así por; la proximidad con el centro de salud municipal, sus vías de acceso de ambulancias, sus caminos entoscados circundantes que permiten una rápida salida en emergencias; La posibilidad de que el público vea la totalidad de la vuelta, mayormente sin necesidad de contar con un vehículo 4X4. La existencia de un parque de asistencia lindero (Camping Omar Buron – Luz y Fuerza) que permite a los corredores tener el mejor servicio posible de parque cerrado; Mas una pista ancha, segura, trabada, entretenida y muy técnica. Esa pista constituye un orgullo para los Claromequenses.-

CUARTO; Que es obligación de la Municipalidad cumplir con las mandas de la ley Provincial 15.002 (modificatoria de la Ley 13.927) y del Decreto Nacional Nº 32/18, impone la obligación de destinar terrenos públicos y constituir una zona de circulación segura para vehículos de categorías L6(a), L6G(b), L7(a) y L7G(b). Que la Municipalidad de Tres Arroyos ya dispone de esa zona ya previamente construida que resulta ser el circuito denominado ¨el faro¨. Que entendemos deberá dictarse a correspondiente ordenanza municipal –cosa que el concejo deliberante ya debería haber hecho- que afecte ese terreno público como zona de circulación segura para posteriormente hacer cumplir allí los requisitos de circulación que impone la norma.-

QUINTO; Que esa porción mínima de la comunidad que profesa posturas extremas acerca del uso de los recursos naturales, ahora regresan a la carga alegando que no es posible realzar el enduro. Reiteramos que es posible estar discutiendo años sobre la cuestión. Proponemos al ejecutivo municipal que convoque una consulta popular del artículo 67, incisos 2 al 4 de la Constitución Provincial, o similar para la Ley Orgánica de las Municipalidades o cualquier otro medio de participación ciudadana que estime corresponder, en donde se consulte a los ciudadanos si están o no de acuerdo con la realización de 1.- Rally 2.- Enduro 3.- Fiestas nocturnas estilo ¨cacho fest¨ 4.- concursos de pesca y otros que estimen agregar.-

Y una vez que sea consultada la ciudadanía desde el concejo deliberante se regle el marco de aplicación de dichas actividades, conteniendo periodicidad, lugares, y demás.

Subrayamos, la ausencia de normas claras y modernas es lo que conlleva dilatar hasta el infinito las discusiones como esta. La comunidad de Claromecó necesita reglas de juego claras y sensatas para, a partir de allí comenzar su desarrollo y no continuar en esta deriva plagada de discusiones.-

SEXTO; Refirmamos en que nadie puede arrogarse la propiedad o la representación de los intereses de la sociedad y de los recursos naturales. Que una minúscula minoría (ciertamente más ruidosa) de corte intransigente y ciertamente arrogante, pretende constantemente impedir todo tipo de eventos en Claromecó, casi sin distinción y siempre con las mismas razones. Una minoría que tiene a la oposición como único modo de protección ambiental, una minoría de poco hacer y de mucho decir. Algunos de ellos ni siquiera residen en Claromecó.-

SEPTIMO; Este tipo de posturas pseudo-proteccionistas intransigentes no solo distorsionan el sentir y el pensar de la comunidad Claromequense, sino que, de implementarse tendrían efectos nefastos para el desarrollo de la localidad. Por eso peticionamos a las autoridades que den una solución definitiva al diferendo. Sabemos que la solución que se tome no contentará a la totalidad de la comunidad, pero de eso trata la política, de fijar rumbos después de escuchar a todos.-

OCTAVO; Es claro que apoyamos la realización de eventos como el Enduro, u otros similares, que no vemos en su realización daño al medio ambiente alguno y si advertimos que aparejara beneficios económicos, de difusión, deportivos y otros.-

NOVENO; Tomen las autoridades esta nota como pedido formal para la consulta popular peticionada, hágase en copias varias para que sean ingresadas tanto al Concejo Deliberante, como al ejecutivo Municipal y sean distribuidas en los medio de comunicación a sus efectos.-

DECIMO; Ultimo, pedimos que, se determine un plazo para la realización del proceso que hemos solicitado, y que mientras dure este proceso se mantenga la realización de los eventos, atento la inminencia de los mismos y el inicio de la temporada. El sentido común indica que si se han hecho más de 20 carreras en esa pista, nada cambiara si se hacen, una dos o tres más hasta tanto esté terminada la consulta.-

Sin más saludan Atte.