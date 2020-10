Comerciantes de rubros que tuvieron que cerrar se manifestaron en la plaza San Martín (video)

26 octubre, 2020 Leido: 641



Un nutrido grupo de tresarroyenses que pertenecen a los diferentes rubros que tuvieron que cerrar por las últimas medidas dispuestas por el Departamento Ejecutivo se concentraron esta mañana en la plaza San Martín, frente a la Municipalidad, para manifestarse pacíficamente y pedir por las reaperturas. Posteriormente, fueron recibidos por funcionarios municipales. Al momento de comenzar, no estaba presente el intendente Carlos Sánchez.

Sergio Aristegui, quien ofició de vocero, dijo a LU 24 que “queremos dejar en claro que no se puede estar ningún día más cerrados, venimos desde marzo peleándola, como todos. No hemos sido foco de ningún tipo de contagio”.

“Uno entiende la parte de salud pero lo que estamos pasando económicamente es grave para todos. Se cumple con todos los protocolos, en cualquier rubro de Tres Arroyos, los que estamos cerrados y los que no”, agregó.

Finalmente, Aristegui agradeció el acompañamiento de los presentes y de quienes se querían sumar y no pudieron al tiempo que explicó que, junto a la Cámara Económica de Tres Arroyos, se propuso a un representante de cada sector para participar del encuentro con las autoridades.

Volver