Comerciantes piden al municipio colaboración para afrontar la cuarentena

30 marzo, 2020 Leido: 546



Un grupo de comerciantes de la ciudad, elaboró un petitorio a través del cual solicitan al municipio que contemplen la situación económica que deberán afrontar una vez terminada la cuarentena obligatoria por el coronavirus.



Leandro Feres, uno de los firmantes, explicó que “es un petitorio para hacer conocer nuestra situación a la ciudad y al municipio. A este último a modo de solicitud de compresión, expresando lo que nos pasa en el día a día y lo que nos pasará”.

“La gente cree que uno está suelto económicamente y uno es pyme. Trabajador del día a día que apostamos e invertimos un dinero. Hacemos mover varios rubros y esta apuesta, que además da empleo. Nos jugamos. Esto nos significa pérdida. No saber qué va a pasar y asumir gastos que todo el mundo sabe, como el alquiler, impuestos, empleados”, sostuvo Feres.

Agregó también que “nadie puede negar lo que pasa y es complejo. Vemos que el municipio tendría que ayudarnos. Tenemos tasas e impuestos que le municipio podría ayudar. Si nosotros no podemos asumir las pérdidas debemos cerrar y se perjudica el municipio por no recibir lo que aportamos y los empleados”.

Reiteró que “hay que ser conscientes de que la situación va a ser compleja. Hay que volver a la actividad y de hecho el gobierno plantea que habrá que volver después del 12 con muchos recaudos. Si no abrimos el 13, no vamos a poder abrir más”.

Consideró que “es necesario nuclear a todos y ponernos de acuerdo. Sabemos que tomando los recaudos debemos volver a la actividad. Anuncian un crédito a 24 por ciento, y no sé si voy a poder abrir para pagar”.

