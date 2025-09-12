Comercio, emprendedores y empresas tienen una cita: Ronda de Negocios Tandil 2025

12 septiembre, 2025 0

La Liga de Comercio e Industria de Gonzales Chaves, junto a la Cámara Empresaria de Tandil, invitan a participar de la Ronda de Negocios Multisectorial Tandil 2025, un encuentro clave para el fortalecimiento del desarrollo comercial y la generación de nuevas oportunidades en nuestra región. Con inscripción gratuita y cupos limitados

La actividad está dirigida a emprendedores, pymes, prestadores de servicios, artesanos y productores del distrito, con el objetivo de fomentar vínculos estratégicos, ampliar mercados y potenciar el intercambio entre sectores.

El evento se realizará el jueves 3 de octubre, a partir de las 13 horas, en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Tandil. La participación es gratuita, con cupos limitados, y requiere inscripción previa antes del 22 de septiembre a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/uHLk3pozhmC9TzBs9

Esta ronda representa una oportunidad concreta para fortalecer el entramado productivo local y la posibilidad de construir nuevas alianzas comerciales.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2494-631587 o escribir a [email protected]. También se pueden realizar consultas al teléfono de Diego Burgois: 2983-56543.



Volver