Comercios a Cielo Abierto: El Concejo aprobó el convenio firmado entre el municipio y la CAME

En una ágil sesión ordinaria, el Concejo Deliberante trató y aprobó por unanimidad el pedido de aprobación del convenio firmado por el intendente Carlos Sánchez y autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa - CAME, a instancias de la Cámara Económica de Tres Arroyos, para el desarrollo de Comercios a Cielo Abierto.

La concejal Mercedes Moreno anticipó el acompañamiento de su bloque a la iniciativa e hizo referencia a estudio presentado por el peronismo sobre la encuesta del CEPA “en el que consta que alrededor del 80 por ciento de los comercios del centro tienen menos actividad económica”.

“Apostamos a que esta capacitación pueda ser el inicio, entendemos que el contexto no es el ideal y además requiere un diseño urbanístico para que sea exitosa, consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el crecimiento económico de Tres Arroyos”, sostuvo.



Desde el oficialismo, el vecinalista Luis Zorrilla citó la reunión mantenida en la mañana del jueves, “con la gente de la CAME donde se dieron a conocer las acciones que incluye el convenio, con el desarrollo de áreas urbanas donde se gestiona un paseo comercial ,que incluye además de mejorar la rentabilidad y mejoramiento del empleo, sostener a su vez el vínculo con instituciones públicas y privadas; se trabaja desde lo urbanístico para mejorar toda el área donde se limita y se considera que tiene potencialidad, busca fortalecer al comercio y busca generar mejoras”.

“No creemos que es el mejor momento para hablar de estos temas pero hacíamos un paralelismo con lo que sucede con la extensión del Parque Industrial, apostando a un futuro mejor, en que las cosas mejoren. Creo que beneficiará a los comerciantes”, argumentó el edil.

Otros temas

Inicialmente se aprobaron varios despachos de la Comisión de Hacienda: reconociendo una deuda parcial de $ 7.725 por gastos de almuerzos en La Plata en el marco del premio del Concurso “Los Estudiantes y el Concejo” del año 2018.

También fue aprobada la autorización al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio con Ministerio de Desarrollo Social, el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, destinado al funcionamiento de “Pequeño Hogar Municipal I y II, y otra Acta Convenio con el mismo organismo para el desarrollo del Programa “Responsabilidad Social compartida Envión”; y la Escrituración Social de una vivienda en Tres Arroyos, y de tres parcelas baldías ubicadas en la localidad de Claromecó a favor de este Municipio.

Plan de contingencia en salud respiratoria

Seguidamente se trataron diversos proyectos del Interbloque peronista vinculados a la necesidad de planificación de gestión de recursos e informes sobre el Plan de Contingencia ante infecciones respiratorias agudas en el distrito, enviándose una copia al Ministerio de Salud bonaerense dando cuenta de la necesidad de contar en tiempo y forma con los medicamentos y broncodilatadores necesarios para afrontar la contingencia ante el incremento de la enfermedad en épocas estacionales.

Pavimento articulado en la Terminal y Claromecó

Otro punto aprobado, también de manera unánime fue la solicitud de reparación de baches y nivelación del pavimento articulado en el playón de la Terminal de Ómnibus, lo que dio lugar a diversas apreciaciones respecto al tema, ante la posibilidad de hacer un trabajo similar en calles de Claromecó, lo que considera el municipio desde el área técnica de Obras Públicas.

Grooming y Bullying

Dando continuidad a la sesión, se reclamó, también a través del Interbloque Peronista, dar cumplimiento a la ordenanza aprobada en el año 2015 sobre Grooming y Bullying, pedido fundamentado por la concejal Montenegro, quien sostuvo que “es obligación del Estado prevenir este grave delito que afecta a los menores de edad y reclamó la realización de actividades en tal sentido, como también efectuar alguna especial en el mes de Mayo, ya que es considerado el mes del Bullying y Grooming”.

Lomos de burro en la rotonda de El Zorro y la esquina del PAMI

El Interbloque interpuso otro proyecto de comunicación referido a la necesidad de regular la velocidad en la rotonda conocida como El Zorro, en la intersección de Avenida Rivadavia y Esteban Echeverría “dado que se han dado casos con vehículos que terminan en la colectora y han destruido basurines y algún frente de vivienda”, según argumentó el concejal Martín Garrido, quien reiteró nuevamente también la necesidad de volver a colocar el lomo de burro en Istilart y Sarmiento, donde se produjo este jueves un nuevo accidente de tránsito con serias consecuencias, ya que es la esquina donde tiene la sede el PAMI con un intenso tránsito peatonal de adultos mayores y sus acompañantes.

El arreglo del camino a La Sortija

Se reclamó desde el Interbloque que el Ejecutivo pueda realizar los arreglos necesarios para reparar el camino de acceso a la escuela 32 en la zona de La Sortija, dada la dificultad de los docentes para trasladarse, por lo que se deberían retirar las piedras que impiden el correcto ingreso al lugar.

Bomba de cloacas en Avenida Alem

Un proyecto de comunicación vinculado con el recambio de la bomba de líquidos cloacales sita en Alem entre Colón y Chacabuco fue solicitado desde el Interbloque, ante el derrame producido días pasados” el que llegó a cercanías de la escuela 18 y Jardín 902, pudiendo ocasionar problemas sanitarios en niños y transeúntes”.

Conformación del Consejo Municipal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Se reclamó la urgente constitución del Consejo Municipal de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicitado desde el Interbloque, teniendo en cuenta el apoyo necesario que se debe brindar a esa franja etaria, en un momento de crisis económica como el que se vive actualmente.

Otro proyecto similar aprobado está vinculado a conformar el Consejo Consultivo de Adultos Mayores, aunque en este caso, la concejal Claudia Cittadino defendió las actividades que el municipio encara para los Adultos Mayores, con asistencias técnicas en Centros de Jubilados, actividades deportivas y culturales y el desarrollo del programa existente en el CRESTA.

El pasto en las banquinas

“Con el objeto de que informe de manera urgente sobre el estado del Convenio con la Dirección de Vialidad por la suspensión del corte de pasto en las banquinas de las rutas y otras cuestiones”, el Interbloque le pidió al Ejecutivo, y esto fue aprobado por unanimidad, el pago de los fondos para realizar el corte de pasto en las banquinas, ya que el municipio debió costear el pago de unos treinta y un mil pesos ante la rotura de dos parabrisas de sendos vehículos estacionados a la vera de la ruta 228,según dijo Garrido, contestando Espeluse que el reclamo debería ser realizado a Vialidad Nacional ya que la 228 es una ruta nacional, a la vez que sostuvo que se establecería contacto con el organismo para colaborar con la gestión de cobro.

Reclamo para que se aplique el Código Contravencional por estacionamiento en veredas y ramblas

Finalmente, se aprobó un proyecto de comunicación de Cambiemos, para que se cumplan los artículos 212 y 223 del Código Contravencional , respecto de las multas por vehículos o maquinarias estacionadas sobre ramblas o veredas que dificultan la visibilidad, y en prevención de accidentes.