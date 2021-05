Comercios afectados por la pandemia: aprobaron eximición del pago de tasa unificada y renovación de habilitaciones

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en la sesión de este jueves, que tuvo la presencia virtual de todos los ediles a través de la aplicación Google Meet, aprobó por unanimidad eximir del pago de Tasa Unificada y renovación de habilitaciones provisorias a los titulares de comercios del Partido de Tres Arroyos que por normativa nacional y/o provincial producto de la pandemia de Covid-19 no puedan ejercer la actividad. Asimismo, se establece bonificar con el 50 por ciento de la tasa de Servicios Urbanos. El proyecto, que contaba con despacho de la Comisión de Hacienda y Producción, fue presentado por el Frente de Todos.

El presidente del bloque peronista, Martín Garate, expresó que “lo presentamos cuando la ciudad todavía estaba en Fase 4 y tiende a colaborar desde el Estado municipal con aquellos sectores comerciales, que tienen restricciones para la apertura o su funcionamiento”.

“Está claro que el sector comercial no solo tiene importancia por la actividad económica que genera sino también por los puestos de trabajo que otorga. Desde marzo del 2020 en adelante han sido pocos los periodos que ha podido funcionar como venía haciéndolo. Nos parece que desde el Estado municipal se debe colaborar, en este caso el aporte es buscando la exención del pago de la Tasa Unificada y la renovación de habilitaciones provisorias, y también la bonificación del 50 por ciento de la tasa de Servicios Urbanos”.

Además, indicó que “con el aporte que se hizo desde de Juntos por el Cambio se agregó el artículo 3º con la idea de que no solo sea durante el tiempo que el comercio deba permanecer cerrado, sino también por otro periodo similar, para colaborar con lo que esperemos sea la recuperación de la actividad comercial. Es un gesto de acompañamiento”.

Por su parte, Luis Zorrilla, del Movimiento Vecinal, dijo que “este proyecto llegó a la comisión en conjunto con el del Ejecutivo sobre la Emergencia Económica, que menciona dentro del articulado parte de lo que hoy vamos a estar aprobando”, al tiempo que adelantaba el acompañamiento a la iniciativa. “Estamos todos los espacios de acuerdo en tratar de ayudar y colaborar para que el comercio se vea lo menos afectado posible, esto es un paliativo, no le va a salvar la situación a nadie pero es un gesto que debemos hacer para el esfuerzo que están realizando quienes tienen sus comercios cerrados por las restricciones”, consideró.

“Esta medida es muy necesaria”, recalcó y llamó a que “la ciudadanía en general piense en que su accionar individual impacta no solo en la salud sino en la economía y el trabajo”. En ese sentido, pidió que “se cumplan los requerimientos solicitados por los ejecutivos municipales, provinciales y nacionales para hacer frente a este mal que nos está aquejando a todos”.

En tanto, Roberto Fabiano, de Juntos por el Cambio, anticipó su apoyo y sostuvo que “no podría ser de otra manera dado que este mismo proyecto lo presentamos el año pasado, prácticamente con estas consideraciones más alguna que hacía a los derechos de construcción, que en este caso no insistimos porque realmente la construcción se ha reactivado notoriamente en nuestro distrito”.

“Lamentamos que este proyecto el año pasado no tuvo el acompañamiento que tiene ahora de los bloques porque en aquella circunstancia mucho comercios estuvieron cerrados, inclusive más de 2 o 3 meses, pero bueno, nunca es tarde para dar respuesta. La situación se está poniendo cada vez más complicada y habrá rubros que van a tener que cerrar sus puertas y van a necesitar una ayuda”.

Finalmente, señaló que “desde el Ejecutivo o desde el Bloque del Frente de Todos se podría gestionar para solicitar que desde Provincia o Nación también se tenga alguna consideración respecto al Inmobiliario, a Ingresos Brutos, o al menos dejar de cobrar intereses y recargos, como mínimo por un año, para aquellos que por esta circunstancia no hayan podido cumplir en tiempo y forma”.

También refirió que “la responsabilidad social es fundamental y es necesario pedir que desde arriba las señales sean las mismas porque por un lado le decimos al comerciante que cierre y por otro se juega Boca – River, o se festeja en la cancha de Estudiantes – Independiente masivamente o Tinelli hace el programa que hace y nadie objeta. Es muy difícil hacerle ver al ciudadano que tiene que respetar y cerrar acá y cuando estamos mirando por televisión todo lo que ocurre es lo contrario, o hasta en reuniones políticas claramente se ha notado que no se respetan los protocolos”.

