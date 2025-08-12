Comienza el Club del Collage en la Biblioteca Cacuri

12 agosto, 2025 0

La Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio, informa a la comunidad en general, que el próximo lunes 18 de agosto, comenzará a desarrollarse el Club de Collage en sus instalaciones.

Esta novedosa propuesta, está dirigida a personas desde 12 años; siendo encuentros mensuales organizados en instalaciones de la biblioteca mencionada, a cargo de Olivia Manfredi De Girolamo, una joven artista local que desde hace algunos años trabaja con esta técnica artística, llevando adelante exposiciones, presentaciones y talleres.

El horario será de 18 a 19,45 hs. y cada mes tendrá una temática diferente, siendo la elegida para comenzar, “Merienda recortada”.

La propuesta, es arancelada con descuentos del 25 y 50% respectivamente para socios de la biblioteca y afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Los cupos son limitados, por lo que, aquellos interesados, deberán contactarse al 2983-463714.

Volver