Comienza el curso de acompañamiento para la Familia embarazada: un espacio para futuras mamás

24 abril, 2026 0

El próximo martes 28 de abril a las 10:00 hs, en el Aula Magna del Centro Municipal de Salud (Av. Primera Junta 440), se realizará el Curso de Preparación Integral para la Familia Embarazada.

En estos encuentros se abordan temas fundamentales para la preparación del embarazo y el cuidado del recién nacido:

– Embarazo

– Trabajo de parto y parto

– Puerperio y anticoncepción

– Cuidados del recién nacido, lactancia

– Crianza y alimentación saludable

– Experiencias acerca de la maternidad

El espacio estará coordinado por la Obstetra Ivón Iribarren y la Licenciada en Psicología Gabriela Hoffman, y propone un momento de escucha, acompañamiento y construcción colectiva desde las vivencias reales.

Podés inscribirte escribiendo a [email protected]

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