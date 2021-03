Comienza el fútbol amateur en Smata

Hoy comenzará el torneo preparación de fútbol que organiza la liga amateur, de carácter comercial.



El mismo se juega en el complejo de SMATA con la participación de 11 equipos divididos en dos zonas. En la cancha 1 desde las 14 horas con transmisión de LU 24 se enfrentarán Sacachispa vs. La Tombola Futbol Club, con el arbitraje de Hugo Plaza.

En el mismo horario en la chancha Nº 2 Metalurgica Aguinaga vs. Construcciones Natal dirige Ezequiel Ostiza.

A las 15:30 en la cancha 1 jugarán Plomeria Chacabuco vs. La 26 y a las 17 horas Nuevo Amanecer vs. El Fortin.

Por otra parte, en la cancha Nº 2 a las 15.30 jugarán Abertura Tomaselli vs. El Gordo Futbol Club

