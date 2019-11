Comienza el Individual Oficial de Bochas

Comienza a jugarse el Torneo Oficial Individual de bochas que organiza la Asociación Tresarroyense, con la participación de 16 jugadores divididos en 4 zonas, donde clasifican 2 por zona.

La continuidad es por puntos y, en caso de empate por las variantes de la Confederación.

Las zonas A y D jugarán los lunes, y las B y C los días martes.

Por la Zona A jugarán este lunes Martin Aristain de Huracán vs. Carlos Quiroga de Sociedad Española, e Ignacio Degue de Estudiantes vs. Claudio Castillo .de Club de Pelota.

Por la Zona D, se enfrentan Esteban Juárez de Unión vs. Paul Martínez de Club de Pelota y Roberto Acosta de Oriente vs. Pablo Jaureguibehere de Huracán.

La integración de las distintas zonas

Zona A: Ignacio Degue de Estudiantes, Claudio Castillo de Club de Pelota, Carlos Quiroga de Sociedad Española y Martin Aristain de Huracán.

Zona B: Cesar Strissolo de Claromecó, Hernán Rodríguez de Club de Pelota, Guillermo Barrios de Huracán y Matías Saltapé de Estudiantes.

La primera fecha irá este martes, con el juego entre Matías Saltapé vs. Guillermo Barrios y Cesar Strissolo vs. Hernán Rodríguez.

Zona C: Alberto Cabrera de Unión, Mario Zárate de Huracán, Ezequiel Juárez de Estudiantes y Leonardo Heim de Echegoyen.

Al igual que en la B, la primera fecha se realiza este martes, jugando Leonardo Heim vs. Ezequiel Juárez y Alberto Cabrera vs. Mario Zárate.

Zona D: Roberto Acosta de Oriente, Pablo Jaureguibehere de Huracán, Paul Martínez de Club de Pelota y Esteban Juárez de Unión.