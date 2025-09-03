Comienza el Primer Torneo Federal de Hockey sobre Patines

3 septiembre, 2025 0

Este jueves se iniciará el Primer Torneo Federal de Hockey sobre Patines que organiza el Club Huracán de nuestra ciudad con la participación de 20 equipos.

El mismo se desarrollará durante tres jornadas, culminando el sábado.

El acto inaugural será a las 20:00, pero las competencias comenzarán a las 10:00, en el estadio Gigante “Antonio Vizzolini” de la entidad alba.

Entre los participantes están representadas las provincias de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Rioja, Neuquén y Río Negro.

El torneo se disputará en dos categorías: Intermedia (hasta 40 años) y + 40.

