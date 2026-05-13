Comienza el viernes el taller para padres “Padres en Gestación”

13 mayo, 2026 0

El Centro Municipal de Salud invita a participar de “Padres en Gestación”, un taller especialmente pensado para futuros padres y padres recientes que deseen prepararse y fortalecer su rol durante el embarazo, el parto, el puerperio y la crianza.

La propuesta se desarrollará en tres encuentros, los días viernes 15, 22 y 29 de mayo, a las 19:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural La Estación (Av. Ituzaingó 320)

El espacio estará coordinado por el Lic. Manuel Guzmán, quien brindará herramientas prácticas y acompañamiento para transitar esta etapa de manera activa y consciente.

Temáticas del taller: Acompañamiento en el parto. Apoyo en el puerperio. Vínculo paterno y crianza.

“Padres en Gestación” busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio, promoviendo una paternidad presente, comprometida y acompañante desde el inicio.

Para más información e inscripción comunicarse al 2983445968 o al mail [email protected]

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