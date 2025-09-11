Comienza el Zonal U17 masculino de básquet

11 septiembre, 2025 0

Este viernes, en el Mario .J. Pérez, de Huracán dará comienzo el Torneo Zonal U17 de básquet masculino.

El Torneo se jugará desde este viernes hasta el domingo en ese estadio, y además de nuestra Selección, también participarán Tandil, BASO de Dorrego, Necochea y Olavarría.

Los locales debutará el viernes a las 21, frente a Necochea y luego jugará el sábado a las 11:30, frente a Olavarría, para enfrentar a los dorreguenses a las 20:00.

Cierran su participación el domingo frente a Tandil a partir de las 18:30, el sábado a partir de las 19:30 se hará el acto de Apertura.

El plantel tresarroyense está integrado por:

Santiago Martínez Pasch, Jeremías Perrone, Benjamín Doñate (Club de Pelota); Juan Cruz Locatelli, Manuel Iglesias, Joaquín Elicalde (Huracán); Ivo Christensen, Valentín Cisneros, Joaquín Onzari, Felipe Taraborelli (Argentino Jr.); Mateo Lazarte (Quilmes) y Joaquín Escujuri (Costa Sud).

El entrenador es Raúl Bianco y los ayudantes Lucero Armesto y Osvaldo Frapiccini. Kinesiólogo Alan Mortensen, y utilero Juan Correa.

Volver