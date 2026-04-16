Comienza, en Claromecó, una obra de desagües para mejorar los problemas de escurrimiento de agua

16 abril, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos en conjunto con el Ente descentralizado de Claromecó se informa, que se dio inicio a una obra de desagües en Claromecó, una intervención largamente esperada por los vecinos y que permitirá comenzar a dar respuesta a los problemas de escurrimiento en distintos sectores de la localidad.

Los trabajos se desarrollan sobre calle 32, en el tramo comprendido entre calles 13 y 11, donde ya se avanza con la ejecución de los primeros pozos, el trazado de cañerías y la construcción de las bocas de tormenta. En este sentido, ya se encuentran en el lugar los materiales necesarios y personal trabajando en la obra.

El proyecto tiene como objetivo optimizar el sistema de desagüe existente, mejorando el drenaje de las corrientes que actualmente desembocan en la Avenida 15.

La obra es financiada íntegramente con fondos municipales e incluye la ejecución de nuevas conexiones y la construcción de bocas de captación, vinculadas a una boca principal que descargará en el colector existente.

Desde el Municipio señalaron que se trata de una intervención concreta sobre sectores puntuales, en este caso dos cuadras, que permitirá mejorar una problemática específica vinculada a los anegamientos en días de lluvia.

Asimismo, destacaron que una solución integral para todo el sistema de desagües de Claromecó requeriría una inversión Provincial o Nacional ya que exigiría montos por fuera del presupuesto municipal, por lo que las obras que se empezaron a realizar forman parte de una planificación progresiva que prioriza las zonas más afectadas.

“Durante muchos años esta obra fue anunciada pero no se concretó. Nosotros entendemos que no hay soluciones mágicas: hay planificación, trabajo y decisión. Hoy no estamos anunciando, estamos haciendo”, expresó el intendente Pablo Garate.

De esta manera, se busca ordenar el escurrimiento del agua de lluvia, reducir anegamientos y avanzar en mejoras concretas para la calidad de vida de los vecinos de Claromecó.

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