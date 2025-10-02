Comienza este viernes la 4ª edición de La Sudestada

2 octubre, 2025 0

Organizada por la Biblioteca José Ingenieros y el Centro Cultural La Casona, durante tres días, se desarrollarán las actividades de la 4ª edición de La Sudestada.

Entre las propuestas, se destaca una muestra artesanal con la participación de grandes maestros y maestras de la provincia, quienes compartirán su conocimiento a través de charlas y talleres.

Agenda

Viernes 3: Inauguración de la muestra. Luego taller de Telar Mapuche, en la carpa y escenario en el patio de La Casona se presentan el grupo de danza El Caldén, Guitarreada de La Casona, Trio del Giorgio, Pancho Santarén y cierra la jornada Seba Caire”.

Sábado 4: Por la mañana se realizará el 1º certamen de Danza Bonaerenses con la presencia de distintas delegaciones. Idea que se genera con el fin de generar una continuidad como un certamen Folclórico como Cosquín, Laborde, entre otros.

Por la noche, homenaje a Hamlet Lima Quintana por su nexo a la escritura, y llegan al escenario El Ballet Municipal, Los Escarabajos. Cierra la banda de cumbia La Sabrosona.

Domingo 5: La propuesta comenzará desde temprano, y al escenario subirán El Cerro 7 Colores, Ensamble de Bombos de Musiqueros, Roció Tossetti y Kumara, Tierra Negra Javi Caminos y Arrullo. Además, se podrá disfrutar de un gran Patio Gastronómico con comidas típicas, que harán de este encuentro una auténtica fiesta para los sentidos.

Los Maestros artesanos que estarán acompañando, según se informa son los siguientes:

Alfarería: Adriana Martínez, que brindará una charla; Suki Naim; Marina Barros; Barro Viajero; Julieta Medina y Grupa Claromecó.

Platería: Jano; Gabriel Condurso; Miguel Ugalde; Hugo Gassioles y una charla a cargo de Pamela Vitale.

Telar: Gregorio Baratoff ( taller); Angie Funes; Marta Francisco; Gustavo Cuda y Gladys Genes ( charla)

Soguería: Alberto Vomero ( padre/ hijo; Martin Tei; Pampa Zarich; Maximiliano Di Pace; Nicolas Kroll y Agustín Flores.

Se agrega a esta programación, el Primer Certamen de Danzas Bonaerenses de la Ciudad de Tres Arroyos, orientado a parejas, ballets y escuelas de toda la Provincia, con premios en efectivo certificados y presentaciones.

Volver