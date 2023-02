Comienza la actividad en el nuevo local del PRO

28 febrero, 2023

Con un encuentro abierto a toda la dirigencia y afiliados, se llevará a cabo esta noche la inauguración de la actividad continuada en el nuevo local del PRO ubicado en la primera cuadra de la calle Juan B. Istilart.

Rosio Antinori, referente del espacio dijo a LU24 que todas las agrupaciones están camino a la futura campaña. Que las cosas están muy bien dentro del Pro y esperan seguir consensuando con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical.

Agregó que la ciudadanía en general y los sectores productivos en particular esperan acciones de los políticos, y Juntos y el Pro están para ello.

No descarta sus aspiraciones políticas y entre los candidateables a Presidente de la Nación, aunque no lo nombró, considera como al que más se acerca a Horacio Rodríguez Larreta.

Volver