Comienza la Copa Aiello, este jueves en el Catale
Este jueves, en el estadio Antonio Mateo Catale de El Nacional, a las 21:00, con el partido entre Cascallares y el SUTERYH de Monte Hermoso, comienza una nueva edición de la Copa Aiello, que organiza Huracán.
En esta edición, participan siete equipos: Huracán, Olimpo (último Campeón), Argentino Junior, Once Corazones, El Nacional, Cascallares y el SUTERYH, de Monte Hermoso.
Habrá dos grupos en competencia:
Grupo A: Huracán, Olimpo, Argentino Junior y Once Corazones.
Grupo B: El Nacional, Cascallares y el SUTERYH.
Los encuentros continuarán el viernes, en el Roberto L. Bottino de Huracán, con este cronograma:
20:30 Olimpo –Once Corazones, y 22:10 Huracán –Argentino Junior.
Foto: entrega de la Copa Aiello 2025