Comienza la inscripción definitiva a las 120 viviendas del Instituto de la Vivienda de la Provincia

5 febrero, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informan a los vecinos que se abrirá el proceso de inscripción, desde el 9 hasta el 27 de febrero inclusive, correspondiente al programa habitacional provincial a través del cual se asignarán 120 viviendas al distrito.

En este proceso, el Municipio actúa únicamente como intermediario administrativo, recepcionando las inscripciones y la documentación requerida, sin intervenir en la selección y adjudicación de las viviendas.

Una vez finalizada la etapa de inscripción, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires será el organismo encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Domingo Vázquez 460, en el horario de 8 a 13 horas, durante el período comprendido entre el 9 y el 27 de febrero inclusive.

Para inscribirse, las personas interesadas deberán presentar:

DNI original y fotocopia del titular y de todos los integrantes del grupo familiar.

Documentación que acredite el vínculo familiar.

Completar una declaración jurada con la información requerida por el instituto de la vivienda.

Declarar un correo electrónico único, que será el medio oficial de comunicación.

Se informa además que, conforme a lo establecido por ley, existe un porcentaje de viviendas reservado para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y para ex combatientes, quienes deberán presentar la documentación que acredite dicha condición al momento de la inscripción. La asignación de estos cupos se evaluará una vez finalizada la inscripción general y la verificación de requisitos por el Instituto de la Vivienda.

Desde el Municipio se destaca la importancia de este programa, que permitirá avanzar en la atención de la demanda habitacional del distrito, acompañando a las familias en el proceso administrativo y garantizando información clara y ordenada.

