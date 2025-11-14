Comienza la liguilla de segunda división

14 noviembre, 2025 0

Este sábado dará comienzo la liguilla de segunda división. Serán dos zonas de tres equipos, todos contra todos a una sola rueda, y clasificarán a la final los primeros de cada zona.

Once Corazones espera en la promoción por el vencedor de la liguilla o el perdedor de la final del año que jugarán Recreativo Claromecó y San Martín.

Cronograma:

En el Osvaldo Sosa, a partir de las 13:30, Argentino Junior recibe a la ACDC.

Unión, en el Luis Pose será anfitrión de Deportivo Garmense. El partido iniciará a las 17:30.

A la misma hora, Deportivo Central, en el Victorino Albani, enfrenta a Agrario.



