Comienza la nueva Fiesta de las Colectividades en El Fanal

10 octubre, 2025 0

La Comisión de Colectividades de Tres Arroyos invita a la comunidad a participar durante sábado y domingo de una nueva edición de la Fiesta que se realizará en El Fanal, en calle Pellegrini y Olavarría.

Con el trabajo conjunto entre las colectividades y el acompañamiento del Municipio de Tres Arroyos, este año se permitirá ofrecer un programa renovado y con propuestas para toda la familia.

Sábado

El sábado se abrirán las puertas a las 20:00 en la primera jornada que tendrá shows musicales con Cumbia Grande —banda oriunda de Mar del Plata—, la música de DJ Manorro y Poqueros. Cocina en vivo a cargo del chef Mati Cocina, quien junto a Emiliano Videla elaborará platos típicos de distintas regiones del mundo.

Domingo

El domingo la Fiesta se centra en las danzas tradicionales y espectáculos culturales de cada colectividad. Desde las 11:00 estarán abiertos los puestos gastronómicos, que ofrecerán una amplia variedad de sabores.

A las 15:00 se realizará un acto por el Día de la Diversidad Cultural y seguidamente actuarán en el escenario los cuerpos de baile de cada una de las Colectividades, como corolario del evento.

Volver