Comienza la venta de entradas para la Fiesta del Trigo

12 febrero, 2026

Este 2026 La Fiesta Provincial del Trigo durará 4 días, del jueves 5 al domingo 8 de marzo. Una edición llena de propuestas, música e innovación, siendo un evento sello de nuestro distrito. La venta comenzará a las 8 de la mañana de este viernes, tanto virtual, como presencial.

Como siempre el valor de las entradas incluye estar dentro del predio alambrado correspondiente al escenario. En esta ocasión habrá un precio general por día, es decir la ubicación será a libre elección y el valor de la entrada cambiará según el día del show.

En el caso de quienes quieran comprar la entrada personalmente lo podrán hacer asistiendo al Centro Cultural La Estación de 8 a 14hs durante los días laborables. Mientras que los días sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 feriados habrá una venta excepcional de 17 a 21hs, en la misma ubicación.

Por internet se habilitará la venta en el horario anteriormente mencionado, sin límite luego en la web de: tresarroyos.boleteriadigital.com.ar.

Además, los vecinos podrán aprovechar diferentes promociones según el caso:

Promociones:

• Del 18/02 al 28/02 promoción con tarjeta Visa y Master del Banco Provincia, 4 cuotas sin interés y 25% de reintegro con tope de $10.000

• Jubilados y empleados municipales: 10% de descuento.

