Comienza un Taller de Orientación Vocacional y Laboral en Chaves

19 septiembre, 2025

El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves informa que, a partir del jueves 25 de septiembre, dará inicio un Taller de Orientación Vocacional y Laboral en el Centro Universitario.

La propuesta está dirigida a estudiantes del último año de secundaria y estará a cargo de las Licenciadas en Psicología Brenda Petersen y Sofía D’Alessandro, junto a la Psicopedagoga Rocío Casenave.

El objetivo principal del taller es acompañar a los y las jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, brindando herramientas que les permitan descubrir sus intereses, reconocer sus habilidades y analizar las oportunidades disponibles para tomar decisiones sobre su futuro académico y laboral.

El programa se desarrollará a lo largo de 8 encuentros presenciales, con frecuencia semanal, finalizando en el mes de noviembre.

Quienes deseen participar deberán completar el siguiente formulario de inscripción:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/FUxatRr76R9NycH38

