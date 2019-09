Comienza una nueva fecha de la Copa Roberto Aiello Senior

Este lunes seguirá la actividad de la Copa Roberto Aiello Senior. En la quinta de Huracán, recuperado de la fecha 5, se medirán Oriente F.C. y El Nacional, desde las 20:30. Posteriormente, a partir de las 22:15, jugarán Agrario de De La Garma y Argentino Jr.

El resto de la programación de la fecha 6 es la siguiente:

Miércoles - en la quinta

Huracan "B" vs Independiente de Tres Arroyos - 20:35.

Alumni de Coronel Pringles vs Villa del Parque - 22:15

Miércoles - en el estadio

Boca Jrs. vs Colegiales – 20:35, transmitido por LU 24.

Independiente de San Cayetano vs Recreativo Claromecó -22:15

Jueves - en el estadio

Olimpo vs Oriente F.C. – 20:35

Huracán "A" vs Cascallares F.C. – 22:15