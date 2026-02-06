Comienzan “Las 24” y LU 24 inicia su mega transmisión

Con 4725 inscripciones anticipadas se iniciará este sábado a las 15:00 la 64ª edición de Las 24 horas de la Corvina Negra, el mayor concurso pesquero en aguas abiertas del Atlántico, en la costa tresarroyense: Claromecó, Reta y Orense.

LU 24 inicia a su vez la mega transmisión de 36 horas cubriendo desde la Avenida Costanera, frente a la sede del club organizador, todas las alternativas del evento, en una programación especial de todo el equipo, instalado en el móvil La Perseverancia Seguros.

La cancha de pesca será hacia Reta, hasta inmediaciones de la Albufera (como la edición anterior) y hasta inmediaciones de El Pescadero en Balneario Orense.

El premio mayor para el ganador del concurso será una Toyota Hilux 4×4, el segundo obtendrá una Toyota Hilux 4×2 y para quien complete el podio, en tercer lugar, un Toyota Yaris 4×2.

La novedad: Premio a la corvina blanca o dorada

Se instituye un premio especial para la corvina blanca o dorada de mayor peso. Este premio no será adjudicado si esa pieza se encuentra ubicada dentro de los tres primeros puestos (el podio) de la clasificación general en corvina. Si eso sucediera el premio será destinado a la corvina rubia que le precede, en este caso el 4to puesto. Si ninguna corvina rubia clasificara como pieza válida el premio especial será sorteado como segundo premio entre todos los participantes. En esta edición ese premio es de un Toyota Yaris 0 km.

Variada

Para la pieza de mayor peso en el concurso de variada, el ganador se lleva un Toyota Yaris 5 puertas y 9 premios más.

Sorteo entre todos los participantes

Una Toyota Hilux 4X2

Premios por pago anticipado

1° Un Toyota Yaris 5 puertas y 14 premios más.

Premios especiales

Los premios especiales serán para mejor tresarroyense, mejor socio, mejor dama y mejor menor, todos en corvina; las piezas deben cumplir con el peso mínimo establecido, pero no será necesario que estén entre los 50 puestos.

Sorteo por retorno de bolsas con residuos acumulados durante el transcurso del concurso.

