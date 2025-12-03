Comienzan los Talleres navideños en la Cacuri

3 diciembre, 2025 0

La semana próxima se llevarán a cabo los talleres organizados desde la Biblioteca Cacuri con motivo de las próximas celebraciones navideñas.

Los martes 9 y 16 de diciembre de 18 a 20 hs., se realizará el encuentro de tejido de crochet donde se confeccionarán un individual navideño. Se necesita tener conocimientos previos.

El martes 9 a partir de las 17,30 hs. también se realizará el taller de pintura sobre vidrio auspiciado por la Cooperativa Obrera a través de su programa P.E.C.E.S.

El miércoles 10 de 10 a 12 hs., tendrá lugar el taller de decoupage invertido.

Todas las actividades son abiertas a la comunidad. Aquellos interesados en consultar por cupo y valores pueden comunicarse a través del WhatsApp 2983-696946.

