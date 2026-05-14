Comienzan los trabajos para habilitar el tránsito en la Ruta 228

14 mayo, 2026 0

Personal de Vialidad Nacional realizó una inspección junto con el Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione, sobre la Ruta 228 a la altura del kilómetro 53, en el tramo que se encuentra cortado al tránsito, luego del temporal y la rotura de una alcantarilla.

De fuentes irreprochables se supo que mañana viernes llegará el material, las maquinarias y el personal que llevará a cabo la tarea de realizar un desvío paralelo a la alcantarilla, mientras ésta se repara.

El objetivo sería realizar un bypass temporal, con el objetivo de hacer transitable para todo vehículo para el fin de semana del 23 de mayo, de no mediar imponderables.

También existe la posibilidad que a mitad de la próxima semana los vehículos livianos puedan circular.

Todos estos trabajos son alternativos para dar una pronta solución a la situación actual, aunque Vialidad tiene previsto realizar la reconstrucción total de la alcantarilla con recursos propios en un corto lapso.

Personal de Gendarmería Nacional y Policía Vial Quequén se mantienen apostados en la ruta para velar por la seguridad de quienes transiten colaborando con las rutas alternativas para llegar a destino.

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