Comisión Asociados del Credicoop: Homenajearon a ex combatientes y Primer Teniente Volponi

23 mayo, 2023

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop llevó adelante un reconocimiento y homenaje a ex combatientes de Malvinas y al Primer Teniente Héctor Ricardo Volponi, además de recordar la Semana de Mayo. En tal sentido, el presidente de la comisión Marcelo Perilli dijo: “bienvenidos y gracias por estar, basándonos en los principios cooperativistas, destacando la libertad y la democracia, valorizamos y buscamos la reflexión en este momento, estamos muy contentos generando encuentros, y este es un lugar para participar”.

Seguidamente hablaron los ex combatientes que asistieron al homenaje, contando su historia en particular, donde se encontraban físicamente al momento de la guerra, y haciendo breve reseña de momentos específicos que les tocó vivir. También estuvo presente Mónica Giménez, esposa de Roberto Reducindo, acompañando el encuentro.

Volver