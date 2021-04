Comisión de Hacienda: se comenzó a tratar la Rendición de Cuentas y la eximición de la tasa unificada

19 abril, 2021 Leido: 27

Como cada lunes, se concretó nuevamente hoy la reunión de la Comisión de Hacienda en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en la que se comenzó a tratar y debatir la rendición de cuentas municipal. Luis Zorrilla, edil vecinalista y Presidente de ésta Comisión, comentó en LU24 sobre el desarrollo de la reunión que se llevó a cabo ésta mañana.

“Va a ser un tema que todos los lunes vamos a tener algo para tratar” advirtió Zorrilla en primer lugar, haciendo referencia al análisis de la rendición de cuentas. Asimismo, sostuvo que “se va avanzando con algunas consultas de los bloques y nosotros vamos articulando con el departamento ejecutivo para llevar las respuestas que ellos piden”.

Por otra parte, el concejal vecinalista, indicó que “hoy hubo una presentación de un proyecto de ordenanza del Bloque de Todos, que proponen la bonificación de la tasa unificada a aquellos comercios que estén afectados por la pandemia y que no estén trabajando”. En ese sentido, comentó que “viene en línea con lo que se hizo el año pasado, de que todos aquellos comercios que no trabajaron tuvieron la eximición de la tasa unificada”.

“Estimamos que en las próximas semanas tengamos un cambio de fase, esperemos que no, y ello traerá aparejado el cierre de algunas actividades” manifestó Zorrilla, y en cuanto a la eximición de ésta tasa dijo que “es un expediente que queda en análisis, y que abre la puerta a lo mismo que discutimos durante todo el año pasado, y los tres bloques estuvimos de acuerdo en que hay que eximirlos de esta tasa, porque afecta a la actividad económica, habrá que hacer algunos ajustes, y verlo con Hacienda si ya se está haciendo algo desde el departamento ejecutivo”.

En referencia a la situación sanitaria que se está atravesando y las repercusiones en el sector económico, indicó que “ésta segunda ola parece ser más fuerte que la primera, y ello traerá aparejado restricciones en las actividades económicas, esperemos que sea lo más llevadero posible para todos, que no tengamos que legar a estas medidas, todos tenemos el mismo deseo de que sea lo más liviano para todos”.

“En términos colectivos todos debemos ser responsables de nuestras actitudes día a día, y tenemos que promover hoy más que nunca el uso de barbijo y las medidas que las autoridades proponen” finalizó.

Volver